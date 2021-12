Ações de combate ao Aedes aegypti começam neste sábado

Duas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti terão a participação das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) a partir deste sábado, 13, quando será feita, das 8h às 13h, uma mobilização social em Salvador e mais 30 municípios baianos, com a participação de 6.600 militares das três instituições.

A previsão é que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, participe das ações neste sábado em Salvador, que serão iniciadas no 19º Batalhão, no Cabula. O governador Rui Costa participa da mobilização em Porto Seguro. Já o ministro-chefe interino da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, participará das atividades em Feira de Santana.

Em uma segunda etapa, de 15 a 18 de fevereiro, dois mil militares acompanharão agentes de combate às endemias em visitas a residências para identificar focos e eliminar criadouros de larvas do mosquito. Essa segunda ação ocorrerá em Salvador e mais 12 cidades.

As duas ações integram uma mobilização que ocorrerá em todo o país, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Ao todo, 220 mil militares irão às ruas orientar a população em 350 municípios, dentre eles os 115 que tiveram incidência de dengue acima de 100 casos para cada 100 mil habitantes nos meses de novembro e dezembro de 2015.

Em Salvador, estão previstas ainda palestras em escolas das redes municipal e estadual. O conjunto de ações foi apresentado nesta sexta-feira, 12, por integrantes das Forças Armadas e das secretarias da Saúde estadual e municipal, em coletiva de imprensa na sede do Comando da 6ª Região Militar, no bairro da Mouraria.

Esclarecimento

"Vamos esclarecer a população sobre a importância de combater o Aedes aegypti. Estaremos em pontos de grande circulação, como estações de metrô, Mercado Modelo, Pelourinho e shoppings, distribuindo panfletos e esclarecendo a importância de a população se somar a este esforço nacional para que possamos vencer esse combate", afirmou o general Artur Moura, comandante da 6ª Região Militar.

Segundo Moura, a maior parte dos que atuarão nas duas frentes é do Exército, com mais de três mil militares. A Marinha terá cerca de dois mil e a Aeronáutica, cerca de 700. O critério para escolha das áreas onde atuarão foi a proximidade das organizações militares.

Na capital baiana, a cidade foi dividida entre Marinha, que ficou com o subúrbio ferroviário, o Comércio e o Centro Antigo; o Exército, que ficou com o miolo; e a Aeronáutica, com a região próxima da Base Aérea de Salvador.

adblock ativo