Ações de coleta ocorrem na Bahia durante o Dia Mundial de Limpeza

Neste sábado, 21, é celebrado o World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza). Pensando nisso, diversos projetos se reúnem na Bahia para realizar ações de coleta. As iniciativas visam também conscientizar a população sobre a coleta consciente e os cuidados com o meio ambiente.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), os oceanos cobrem 3/4 da superfície da Terra e possuem 97% da água, além de representar 99% do espaço vital do planeta em volume. Atualmente, são registrados cerca de 13 milhões de toneladas de plástico que atingem os oceanos ao ano, o que provoca a morte de 100 mil animais marinhos por ano, além de outras consequências.

"Se não houver uma atitude para mudar este cenário, em 2050 nós teremos mais plásticos do que peixes nos oceanos", é o que explica a oceanógrafa Maíra Borgonha, do projetos Meros do Brasil.

Ações conscientizam população

O projeto Meros do Brasil realiza ação na praia da Orla de Alcobaça (a 816 quilômetros de Salvador). Os voluntários estarão, das 7h às 12h, fazendo a limpeza próximo da cabana Marezia ao Farol de Alcobaça. Também haverá participações teatrais, com o espetáculo 'Cantos e Encantos do Mar', do grupo Arte Manha. Com o montante de lixo coletado, o projeto visa finalizar com uma ciranda e declamar poesias que fazem apelo pela preservação dos oceanos.

As praias do Porto da Barra, Patamares e Buraquinho serão contempladas com coletas, a partir das 8h, feitas por alunos, professores e funcionários do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Os voluntários irão percorrer as praias recolhendo o lixo e também conscientizando a comunidade acerca do descarte correto dos resíduos.

Colaboradores e parceiros do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon) e Wilson Sons Rebocadores irão se reunir, a partir das 8h deste sábado, para realizar a quinta edição do 'Praia Limpa é Nossa Onda'. A ação ocorre na Praia do Porto da Barra.

O Colégio Marízia Maior promoverá uma ação neste sábado, a partir das 8h, na praia de Stella Maris. A atividade possui o tema 'Conservando nossas praias' e segue até às 11h.

As praias do Porto da Barra e da Boa Viagem vão receber a visita de funcionários da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a partir das 8h30 deste sábado. No local, os voluntários na 'A Onda é Preservar' vão orientar a população sobre a maneira mais adequada de acondicionar e descartar os resíduos gerados na praia, além de distribuis sacolas biodegradáveis, "lixocar ecológico", camisas e bonés. A atividade conta com o apoio da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) e do Instituto Fundo Limpo. Na Barra, o projeto vai da Praia do Porto até o Forte de Santa Maria e também do Farol ao Cristo. O ponto fixo ficará em frente ao Forte, com exposição da escultura-peixe, mascote da limpeza, além de brincadeiras para o público infantil. Já na Cidade Baixa, a ação ocorre do Forte de Monte-Serrat até a igreja da Boa Viagem, onde ficará o ponto fixo com as mesmas atividades. Os que participarem das brincadeiras vão poder ganhar uma ecobag com canudo reutilizável.

A partir das 9h, a Marinha do Brasil irá realizar duas ações de limpeza nas praias de São Tomé de Paripe e no Farol da Barra. A iniciativa reúne cerca de 60 militares do Comando do 2º Distrito Naval, em ação conjunta com a ONG Rede Viva Mar Vivo. Os militares se dividirão em duas equipes, aquática e terrestre, com o uso de duas embarcações da Marinha e participação dos Escoteiros do Mar. A retirada os resíduos na praia serão feitas em parceria com a ONG LimpaBrasil, Greenpeace e projeto Fundo da Folia.

No sábado, 21, e domingo, 22, a Virada Sustentável Salvador 2019 irá realizar duas ações de limpeza. No dia 21, a ação ocorre das 9h às 11h, em São Tomé de Paripe, e no dia 22, a partir das 8h, na Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa.

