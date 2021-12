Ações da PRF prendem suspeitos de homicídio, falsificação e crime ambiental

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, registraram três ocorrências criminais, de natureza distinta, ao longo desta quinta-feira, 18. As ações aconteceram em trechos baianos das Brs 101, 242 e 407.

A primeira ocorrência foi registrada às 08h30 no Km 849 da BR 242, em Barreiras, quando policiais prenderam o motorista de um caminhão de carga de 54 anos, que estava foragido pelo crime de homicídio. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Conforme a PRF, dentro do caminhão que ele dirigia foram apreendidos 10 comprimidos de ‘rebite’, medicamento utilizado por alguns motoristas com o objetivo de dirigir por mais tempo na estrada.

Já por volta das 14h40, no Km 720 da BR 101, em Eunápolis, um homem de 37 anos foi detido pelo crime de receptação de veículo. De acordo com a PRF, após vistoria no veículo em que ele dirigia, foi constatado que os caracteres de identificação estavam adulterados e a placa era clonada. O carro original possuía ocorrência de furto, registrada em fevereiro de 2021 na cidade paulista de Santo André.

Aos policiais, o motorista relatou que adquiriu o veículo mediante troca em um automóvel usado e o restante do valor negociado em prestações mensais.

Por fim, na madrugada, por volta das 02h10, policiais apreenderam, no município baiano de Senhor do Bonfim, uma carga de 28,13 m³ de madeira nativa do Pará, que era transportada de forma irregular.

O flagrante ocorreu no km 117 da BR 407, após abordagem a um caminhão conduzido por um homem de 32 anos de idade. Durante a fiscalização verificou-se que a carga transportada estava com a documentação necessária irregular.

O vendedor, o transportador e o condutor foram enquadrados no Art. 46 da Lei Nº 9.605/98 de crimes ambientais. O condutor do caminhão, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal.

O veículo e a carga foram recolhidos ao pátio contratado e estão à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos administrativos.

