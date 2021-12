Ações ajudam a reconstruir Riachão do Jacuípe

A conclusão dos trabalhos emergenciais na ponte sobre o rio Boqueirão (também chamado de Verde), cuja cabeceira caiu com as chuvas do último dia 22, normalizou o tráfego dos moradores de Riachão do Jacuípe e usuários da BR-324 (Norte).

Para facilitar a vida dos que perderam RG e carteiras de trabalho, é esperada para esta sexta-feira, 29, a instalação do SAC Móvel na praça Marcolino Mascarenhas. Com capacidade para fazer 250 documentos por dia, o serviço ficará na cidade até 3 de fevereiro.

Para ajudar a amparar cerca de 4 mil pessoas, baianos de várias regiões estão arrecadando donativos - alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, materiais de higiene e limpeza - que serão enviados para a cidade.

Campanha

Em Salvador, o Sesc Solidário recebe doações nas unidades de Nazaré, Comércio, Centro, Aquidabã, Escola Zilda Arns, Teatro Sesc-Senac Pelourinho e rua Chile. O Sesc Feira de Santana coleta.

"O mutirão de solidariedade envolve empresas doadoras do Mesa Brasil, funcionários e clientes do Sesc. A meta é fazer a primeira entrega na próxima terça-feira", afirmou a gerente do Mesa Brasil em Salvador, Conceição Moreira.

adblock ativo