ACM Neto lamenta morte do historiador Ubiratan Castro

O prefeito de Salvador, ACM Neto, divulgou nota de pesar lamentando a morte do professor Ubiratan Castro, nesta quinta-feira, 3. Neto citou a importância de Ubiratan para a formação de intelectual de gerações de estudantes e ainda lembrou de obras do professor e da importância delas para o Estado da Bahia e para o Brasil.

"Profundo conhecedor da história da Bahia e do Brasil, Ubiratan Castro foi um intelectual e pensador que contribuiu para a formação de muitas gerações de estudantes. Suas pesquisas, artigos e livros sobre os afrodescendentes são uma referência para compreendermos os acontecimentos históricos que marcaram o Brasil e a Bahia", afirmou o prefeito em nota.

ACM Neto também destacou a facilidade de comunicação de Ubiratan Castro para explicar principalmente os fatos mais marcantes da história baiana. "Ele (Ubiratan Castro) era muito didático e sempre ministrava com originalidade e bom humor as suas lições."

Ubiratan era diretor da Fundação Pedro Calmon, ligada à Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. Ele estava internado na UTI do Hospital Espanhol desde outubro por conta de uma insuficiência renal. O estado de saúde piorou em decorrência de uma infecção que se agravou nos últimos dias.

O velório ocorre, desde às 14h desta quinta, no Palácio da Aclamação (Campo Grande). O corpo do professor Ubiratan será cremado nesta sexta, 4, às 10h, no cemitério Jardim da Saudade.

