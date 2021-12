Acidentes em estradas baianas diminuem no feriado de Natal

Nas rodovias federais que cortam a Bahia, em balanço preliminar, houve redução da quantidade de acidentes em 36,22% com relação ao ano passado, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 21 e 27 deste mês.

O número de feridos teve queda de 13,23% e a quantidade de óbitos reduziu-se em 34,23%. Este ano, durante a semana do feriado do Natal, foram registrados 146 acidentes, com 156 feridos e 22 mortos. Os acidentes com morte ocorreram nas BRs 116 (quatro), 101 (três), 324, 242 e 110 (dois em cada), 020, 330 e 135 (um em cada).

Por meio de nota, a PRF informou que "a imprudência, a inabilidade, a falta de cuidado e o desrespeito às leis de trânsito são determinantes para a maioria dos acidentes graves".

As informações sobre as estradas estaduais serão divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) após o término da operação de fim de ano.

Além das campanhas de conscientização, para as ações com foco nos festejos de fim de ano, a PRE aposta no reforço no policiamento com equipes táticas, motopoliciamento e Núcleo de Operações Especiais (NOE).

Nas rodovias estaduais, 200 policiais militares devem atuar nos postos de fiscalização, nas vias de acesso às regiões históricas e litorâneas, além do reforço das unidades especializadas para prevenir investidas contra instituições financeiras.

Por conta da incidência de engarrafamentos, a PRE recomenda atenção nos trechos: BA-099/ Estrada do Coco (Bom Despacho-Nazaré); BR-367 (Porto Seguro-Santa Cruz de Cabrália); BA-001 (Porto Seguro-Vale Verde-Trancoso-Caraíva); BR-415 (Olivença-Itabuna-Ilhéus); BA-142 (Anagé-Tanhaçu-Ituaçu); BA-262 (Ibicuí-Vitória da Conquista-Anagé-Brumado-Uruçuca); BA-263 (Vitória da Conquista-Itambé); BA-172 (Ibotirama-Santa Maria da Vitória); BA-459 (Cerradão-Barreiras).

adblock ativo