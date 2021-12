Acidentes com ultrapassagem indevida deixam dois mortos no interior da Bahia

Dois acidentes no interior do estado deixaram duas pessoas mortas na manhã desta terça-feira, 29. Uma mulher foi a primeira vítima fatal em uma colisão na BR-101, próxima a cidade de Alagoinhas (a 122 km de Salvador), e um homem foi a segunda, na BR-418, em Nova Viçosa (a 855 km de Salvador). Os dois acidentes foram provocados por ultrapassagens indevidas.

Alagoinhas

Magna Costa Silva, de 54 anos, morreu após o veículo que dirigia, um Ônix, ser atingido no fundo por um Siena, que tentava realizar uma ultrapassagem indevida. De acordo com o site Alta Pressão Online, depois da colisão, o carro de Magna rodou na pista e acabou batendo de frente com um caminhão.

Ainda segundo o site, o motorista do Siena saiu sem prestar socorro à Magna. Com o impacto da batida, o veículo dela ficou com a frente destruída. Não há informações sobre o velório e o sepultamento da mulher. O motorista da carreta foi ouvido por policias rodoviários e liberado em seguida.

Motorista da carreta foi ouvido por policiais e liberado

Nova Viçosa

Já em Nova Viçosa, segundo informações do site Sul Bahia News, Geraldo Cantão da Fonseca, também de 54 anos, morreu após tentar fazer uma ultrapassagem. O motorista queria retornar à sua faixa, mas acabou perdendo o controle do carro, saindo da pista, e colidindo contra uma árvore.

Geraldo ainda ficou preso nas ferragens. Um outro passageiro que estava no veículo ficou ferido e chegou a ser socorrido para o hospital público da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Em Nova Viçosa, motorista tentou retornar à faixa, mas acabou atingindo árvore

