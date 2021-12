Acidentes causam 16 mortes em rodovias estaduais durante feriadão

Dezesseis pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais da Bahia durante a Operação São João, de acordo com balanço divulgado, nesat terça-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

No período entre 20 e 24 de junho foram contabilizados 31 acidentes, com 10 vítimas com ferimentos leves e 14 vítimas com lesões graves. A Polícia Militar informou, no entanto, que não é possível realizar o comparativo com 2018 porque este ano o feriado foi mais longo por causa de Corpus Christi.

Nos cinco dias da atividade, foram abordados 7.407 veículos e 14.857 pessoas com a intensificação da fiscalização, principalmente as que levavam para as principais festas de São João.

Entre 20 e 25 de junho, a SSP não registrou morte violenta relacionada aos grandes eventos juninos, mas totalizou 260 casos de furtos. Já as prisões em flagrante tiveram incremento, passando de 35 casos em 2018 para 39 este ano.

No período, foram registrados 26 casos de lesão corporal dolosa e apreensão de 11 armas brancas e quatro armas de fogo. Foram conduzidas para averiguação 217 pessoas, resultando em 29 inquéritos policiais e 102 registros de termos circunstanciados (de menor perigo).

adblock ativo