Acidente provocado por animal na pista deixa cinco feridos na BR-242

Um carro capotou na madrugada desta segunda-feira, 8, na BR-242, no município de Barreiras (a 648 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã.

Segundo o blog do Sigi Vilares, o condutor do veículo foi surpreendido por um carneiro que estava atravessando a pista. Por conta disso, o motorista acabou perdendo o controle do carro, que acabou capotando.

O veículo estava com cinco pessoas, mas ninguém ficou gravemente ferido devido ao uso do cinto de segurança. O animal morreu na hora.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e atenderam duas das cinco vítimas, que foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

adblock ativo