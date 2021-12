Acidente na BR-407 deixa três mortos e um ferido

Uma colisão frontal entre dois veículos causou a morte de três homens e deixou um ferido na madrugada desta quarta-feira, 26, no município de Jaguarari (distante a 354 km de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 2h no km 104 da BR-407.

Segundo informações do Portal Jaguarari, o veículo Agile realizou uma tentativa de ultrapassagem proibida em uma curva e bateu de frente com o veículo Strada. Na colisão morreram no local os dois condutores dos veículos, Eujassion da Costa Souza, de 42 anos, José Araújo Filho, idade não informada, e o passageiro do carro Strada Francisco Pereira dos Santos de 60 anos.

Já Roberto Melo Santos, de 38 anos, que também era passageiro do Strada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal de Jaguarari.

