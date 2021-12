Acidente na BR-324 deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo dois veículos deixou o trânsito lento na BR-324 na manhã desta quarta-feira, 26. A colisão, seguida de capotamento, ocorreu no km 521,5 da rodovia, no sentindo Feira de Santana-Salvador, e resultou em uma pessoa ferida.

Policiais militares e agentes da ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, tentaram agilizar o tráfego no local, que ficou parado por algumas horas para a retirada do veículos.

O acidente envolveu um Fiat Ducato, placa ETU 9266, da empresa Expresso Quiririm, e um Volkswagen Jetta, de placa HKF 6697. De acordo com o motorista do Ducato, Anderson Santos Machado, que saiu de São Paulo para fazer uma entrega em Salvador, ele estava na faixa da direita quando foi surpreendido pelo Jetta que, em alta velocidade, o tirou da pista, empurrando-o para a ribanceira.

"O cara vinha em alta velocidade e quando me dei conta ele já estava em cima de mim, empurrando para a ribanceira. Pelo estado em que ficaram os carros, foi Deus que colocou a mão, pois estamos vivos e sem nenhum arranhão", frisou.

O motorista do Jetta, identificado como Dioney Santos Reis, de 28 anos, ficou preso nas ferragens. Após ser retirado por agentes da ViaBahia, ele foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e submetido a exames, já que estava com suspeita de fraturas no tórax.

"Ele está consciente e com algumas escoriações, mas estamos aguardando o resultado dos exames para verificar se houve alguma fratura ou atingiu órgãos, pois ele reclama de dores no tórax", informou uma enfermeira da unidade.

Uma comerciante, que preferiu o anonimato, contou que o motorista do Jetta por pouco não colidiu com o seu veículo. "Ele me fechou, mas a sorte é que eu estava em baixa velocidade devido ao trânsito lento. Acho que ele perdeu o controle do carro e acabou por causar este acidente", disse.

