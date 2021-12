Acidente na BR-324 deixa duas pessoas feridas nesta segunda

Um acidente com uma carreta deixou duas pessoas feridas no km 276 da BR-324, na manhã desta segunda-feira, 9. De acordo com as informações da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A, uma carreta que transportava madeira tombou enquanto tentava acessar o viaduto que dá acesso a São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As vítimas – o motorista do veículo e um carona – foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde. O local, assim como a identidade das vítimas, não foi revelado até o momento.

