Acidente na BR-324 deixa dois mortos e três feridos

Uma colisão frontal na BR-324 deixou dois mortos e três feridos em estado grave na tarde desta segunda-feira, 27. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas vítimas e feridos estavam no mesmo carro. O acidente aconteceu na altura de Amélia Rodrigues, no km 542 da BR.

Ainda de acordo com a PRF, o carro, Fiat/Pálio, que seguia no sentido Feira de Santana / Salvador, atravessou o canteiro central da rodovia e colidiu com outro veículo, um i30. Todas as vítimas e feridos estavam no Pálio, o motorista Luiz Cardoso de Oliveira, 70 anos, e Maria da Hora Pinho Cardoso, 62, morreram na hora.

Luciana Pinho de Oliveira, Lucineide Pinho de Oliveira e um bebê de prenome Melissa, de 1 ano, foram socorridas e levadas para hospitais de Feira de Santana, 109 km de Salvador. A PRF informou que o estado de saúde delas é grave. Já os três ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.

Os corpos de Luiz e Maria foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro.

O acidente causou lentidão na BR no sentido Feira/Salvador que chegou a 15km de extensão, segundo a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia. O grande fluxo de veículos que ainda retornam dos festejos juninos no interior do estado também influenciaram no congestionamento.

