Acidente na BR 242 entre caminhão e carro tem três vítimas

Um acidente entre um caminhão tanque carregado de óleo e um veículo SW4 deixou um morto e dois feridos na BR 242, na altura do KM 825, no município de Barreiras. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caminhão trafegava na via sentido Barreiras, e a SW4 seguia sentido município Luís Eduardo e, no momento da colisão, chovia no local que possui muitas curvas. A PRF disse, em informações preliminares, que o veículo de passeio que trafegava com três ocupantes, rodou na pista antes de colidir com o caminhão.



Um dos ocupantes da SW4, morreu no local, os outros dois foram resgatados pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU). O veículo de carga teve a carga derramada sobre a pista no momento do acidente. Agentes do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) estiveram no local e jogaram serragem em cima do óleo para evitar mais acidentes no local.



Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem da permanência dos veículos no local.

