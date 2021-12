Acidente na BR-242 deixa quatro mortos no oeste da Bahia

Quatro pessoas morreram após uma batida entre um carro e uma caminhonete na BR-242, próximo a Barreiras, no oeste da Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 1º. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras três pessoas ficaram feridas no acidente.

Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos que foram levados até o Hospital do Oeste, em Barreiras.

Foi necessário acionar os bombeiros para retirar os corpos das ferragens. Três vítimas estavam no carro e outra na caminhonete. Nenhuma delas tiveram as identidades reveladas.

