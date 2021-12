Acidente na BR-135 deixa quatro mortos e um ferido

Quatro pessoas morreram e ao menos uma ficou ferida na manhã desta terça-feira, 26, na BR-135 na cidade de Riachão das Neves (distante a 963 km de Salvador), durante uma colisão envolvendo uma caminhonete Hilux e um um veículo modelo Punto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia ocorreu por volta das 11h no km-152 - trecho que dá acesso ao munícipio de Barreiras.

Conforme o órgão, dos quatro mortos, dois morreram carbonizados. O passageiro que ficou ferido no acidente foi encaminhado ao Hospital do Oeste (HO) por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas de acordo com a PRF, o local onde aconteceu a tragédia é uma via contínua e de faixa dupla.

