Acidente na BR-116 mata três pessoas

Um acidente na BR-116 deixou três pessoas mortas na madrugada deste domingo, 14, próximo a cidade de Teofilândia (a 194 km de Salvador). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão e um carro de passeio colidiram de frente e a carreta pegou fogo.

O motorista do caminhão morreu carbonizado e ainda não foi identificado. Dois homens, de 20 e 27 anos, que estavam no carro também morreram no local. Outro ocupante do veículo, foi levado para o hospital na cidade de Araci. As identidades não foram divulgadas.

Ainda segundo a PRF, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi para o local apagar as chamas. O órgão não soube informar o que causou o acidente.

