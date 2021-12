Acidente na BR-116 mata três da mesma família

Três pessoas morreram em um acidente, entre carro e caminhão, na BR-116, em Tucano, distante 256 quilômetros de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 20. No carro estavam seis pessoas da mesma família. Dois homens e um adolescente morreram na colisão, que aconteceu à margem da Fazenda Alto do Coité.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as outras três pessoas que estavam no carro foram encaminhadas em estado grave para o hospital de Euclides da Cunha (314 km da capital). Ainda de acordo com órgão, o motorista do caminhão, teve ferimentos leves.

Os corpos da vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Euclides da Cunha.

adblock ativo