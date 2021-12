Acidente na BR-116 deixa um morto e três feridos

Um homem morreu e duas crianças e uma mulher ficaram feridas após um acidente entre um automóvel e uma carreta na BR-265, no trecho entre Vitória da Conquista e Belo Campo nesta quinta-feira, 22.

De acordo com o Blog do Anderson, a família viajava para passar o São João em Belo Campo em um veículo Chevrolet Cobalt com placa de Osasco (interior de São Paulo), quando sofreram uma colisão com uma carreta que viajava de Cordeiros.

Ainda segundo o site, o motorista do carro ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. As crianças e a mulher foram socorridas para o Hospital Municipal de Belo Campo.

