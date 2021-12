Acidente na BR-116 deixa um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente na BR-116 nesta segunda-feira, 23, na entrada do distrito de Matinha, em Feira de Santana (a 116 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Acorda Cidade, um Fiat Uno, de placa JRS-1011, colidiu com um Saveiro, de placa NJP-2149, ao tentar fazer uma ultrapassagem.

O motorista do Uno, Adailton Santos de Oliveira, 47 anos, não resistiu ao choque. A mulher dele e o condutor do Saveiro, Renilson Franca, ficaram feridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

