Acidente na BR-116 deixa dez mortos e três feridos

Duas pessoas continuam internadas e dez morreram em um acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus, por volta das 4h deste domingo, 16. O acidente aconteceu na BR-116 (km 597), rodovia localizada no município de Irajuba (a 300 quilômetros de Salvador), informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, a carreta e o micro-ônibus bateram de frente em uma curva perigosa. Sem prestar atendimento às vítimas, o motorista da carreta fugiu após o acidente.

Todas os passageiros, segundo conta a PRF, são trabalhadores rurais e viajavam de São Paulo com destino ao estado de Alagoas.

Dois passageiros foram socorridos por ambulâncias da Via Bahia, concessionária que administra a rodovia e encaminhadas para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. Cosme da Silva, 21, natural de São José da Tapera, em Alagoas, e José Leandro Feitosa, 21, de Ribeirão Preto, continuam internados. Os dois, segundo contam os médicos da unidade, não correm risco de morrer.



As vítimas, Vanderlei Celso Fernandes, 51 anos, Cícera Marcelino dos Santos Alves, 48, Jeferson Arles Santos Silva, 18 anos, João Joaquim de Moraes, 38, Francisco José da Silva, 16, Clóvis Júnio de Oliveira, 23, Keveton dos Santos, 18, Jeanisson Barbosa da Rocha, 24 anos, Jospe Gomes da Silva, 38 e Cosmo da Silva, que completou 27 anos no dia em que morreu, foram levadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

