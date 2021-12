Acidente na BR-101 próximo a Gandu deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram após um acidente, na manhã deste domingo, 11, envolvendo um carro e um caminhão de combustível na BR-101, no km 366, nas proximidades de Gandu, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser interditada no local.

A PRF informou ainda que os veículos seguiam em sentidos opostos, e o motorista do carro perdeu o controle, invadindo a pista na contramão. O condutor do caminhão tentou desviar, mas atingiu o eixo traseiro do carro. O motorista do caminhão não teve ferimento.

A polícia não soube confirmar se o caminhão estava transportando gasolina no momento do acidente, mas nenhuma explosão aconteceu.

