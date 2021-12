Acidente na BR-101 mata quatro pessoas

Um acidente na BR-101 matou quatro pessoas na madrugada deste sábado, 24, próximo a cidade de Caravelas, no sul do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas estão uma criança, uma mulher, a filha dela e um homem.

A PRF não soube falar se há parentesco entre as vítimas. Todos estavam em um carro que colidiu com um ônibus. No coletivo, ninguém ficou ferido.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local do acidente.

O ônibus envolvido na batida era da Viação Águia Branca e fazia a linha de Itamaraju a Vitória.

