Acidente na BR-101 mata ao menos três pessoas

Ao menos três pessoas morreram em uma cidente na BR-101 na manhã deste sábado, nas proximidades do município de Aurelino Leal, sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após um carro de passeio invadir a contramão e bater em um caminhão. Outro veículo passava no local e não conseguiu desviar do acidente, batendo no caminhão.

Os nomes das vítimas não foram divulgados pela PRF.

