Acidente na BR-101 deixa uma pessoa morta

Uma colisão entre um carro e um caminhão guincho deixou uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira, 3, na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima é Vanderlei de Souza Pinheiro, 40 anos.

O acidente aconteceu na altura do km 826 e os veículos colidiram frontalmente. Com o impacto o carro, modelo HB20 foi arremessado para fora da pista. A vítima fatal ficou presa as ferragens.

Vanderlei foi retirado das ferragens com uso de técnicas de resgate veicular e ferramentas de desencarceramento. O corpo seguiu para o Departamento de Polícia Técnica.

