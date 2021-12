Acidente na BR-101 deixa três pessoas gravemente feridas

Um acidente grave ocorreu na tarde desta terça-feira, 7, na altura do Km 254 da BR-101, próximo a localidade de Muritibinha, na região de Santo Antônio de Jesus (a 184 km de Salvador). O acidente envolveu cinco veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta da 14h30, quando o motorista de um veículo, que estava indo no sentido Santo Antônio de Jesus, tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com uma carreta Scânia de placa JOB-2346, que estava no sentido contrário, Feira de Santana. O motorista que causou o acidente fugiu do local.

O condutor da carreta Agnaldo Pereira Costa tentou desviar para o acostamento, mas o veículo acabou derrapando e ficou atravessado na pista. Com isso, três veículos acabaram colidindo na carreta: um caminhão Volksvagen de placa NTZ-5067, um Renault Sandero, de placa PUP-0376, e uma motocicleta Honda de placa OUZ-1392.

O condutor do Renault Sandero, Fábio José Silva Melo, ficou preso nas ferragens e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Na motocicleta estavam Isaías Silva de Jesus, 37, e Marcus Leonard Santos Sousa, 31. As vítimas receberam os primeiros atendimentos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo agentes da PRF, todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e o estado de saúde delas é grave.

adblock ativo