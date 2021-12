Acidente na BR-101 deixa dois mortos e cinco feridos

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente na BR-101, próximo ao município de Mucuri (extremo sul do estado), na madrugada deste sábado, 3.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros colidiram no Km 939, por volta das 1h30. Um dos veículos, com identificação de Espírito Santo, tinha quatro ocupantes. Dois deles morreram e outros dois tiveram ferimentos leves.

No segundo carro, de Juazeiro (BA), uma pessoa teve lesões graves e duas, ferimentos leves. As vítimas, ainda não identificadas, foram encaminhadas para os hospitais da região de Itabatã. Não há informações sobre o atual estado de saúde deles.

