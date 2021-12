Acidente na BR-101 deixa dois feridos; caminhão pegou fogo

Duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre um caminhão e um carro na manhã deste sábado, 20. O acidente aconteceu na BR-101, próximo à cidade de Santo Antônio de Jesus.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 247 da rodovia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da batida.

O condutor do Celta, identificado como Ricardo Pereirra da Silva, 27 anos, teve lesões graves e foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O motorista do caminhão é José Domingos dos Santos, 56 anos, e também foi levado para o hospital.

O caminhão que transportava combustível saiu da via, tombou e pegou fogo. Uma equipe dos Bombeiros foi enviada ao local.

Ainda não há informações do estado de saúde dos motoristas.

adblock ativo