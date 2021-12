Acidente na BA-421 deixa cinco mortos e 27 feridos

Cinco pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente, nesta quinta-feira, 12, por volta das 8h, na BA-421. O veículo tombou em uma curva entre os municípios de Mundo Novo e Piritiba (distante a 307 km de Salvador). Por causa da ocorrência, a pista ficou interditada por cerca de sete horas.

Foram identificadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) as vítimas Vanessa Diamantino de Almeida, 16; Maria Ruth Diamantino dos Santos Souza, 48; Margarida Lopes Mascarenhas, 68 e Penélope Pimentel Lopes, 2. Uma pessoa do sexo feminino continua com identidade ignorada.

O veículo, da Empresa de Transportes Macaubense (Entram), foi fretado por um grupo de pessoas da cidade de Itaberaba, que pretendia passar o feriado em um parque aquático na cidade de Jacobina, a 207 quilômetros do local de partida.

Até o final da tarde desta quinta não havia informações concretas sobre o número de passageiros – estimados em 60 pessoas entre adultos e crianças. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 27 pessoas deram entrada em hospitais do estado: 18 adultos e nove crianças.

As vítimas em estado grave foram transportadas por helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer/PM-BA). Equipes de socorristas de diversos municípios foram deslocadas para o lugar do acidente e também para Piritiba, de onde as vítimas mais graves foram transferidas para cidades do entorno.

Segundo o secretário da Saúde de Piritiba, Antônio Marcelino, 15 vítimas em situação de maior complexidade foram encaminhadas para Feira de Santana e Salvador. Na tarde desta quinta não havia mais nenhuma vítima do acidente internada no hospital da cidade.

“Contamos com a solidariedade de diversas equipes de profissionais e ambulâncias da região. Esse apoio fez a diferença”, disse.

Investigação

De acordo com o delegado plantonista da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), Tarcisio Túlio, quatro pessoas vieram a óbito no local do acidente e uma morreu no hospital Carlos Ayres de Almeida, em Piritiba, para onde os feridos foram encaminhados no primeiro momento.

“Estamos aguardando que o motorista do ônibus se apresente para prestar seu depoimento sobre o acidente”, afirmou o delegado.

Um inquérito civil foi aberto para apurar as causas. “Não sabemos ainda o que provocou o acidente. Vamos ouvir o motorista e passageiros e aguardar o laudo do DPT”, disse.

O prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas, decretou luto oficial por três dias. Pelas redes sociais ele lamentou “o trágico acidente” e anunciou o cancelamento de uma programação prevista para esta sexta pela manhã na cidade.

O governador Rui Costa também expressou pesar pelo acontecimento. Por meio da assessoria de comunicação, anunciou o adiamento para data não especificada, da visita que faria nesta sexta, 13, para Itaberaba.

A agenda contava com inauguração do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), entre outros compromissos.

Algumas vítimas foram atendidas por ambulâncias (Foto: Reprodução | Augusto Urgente)

