Acidente na BA-290 deixa uma pessoa morta e duas feridas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na tarde desta quinta-feira, 7, na BA-290, na região de Alcoçaba, no Extremo-Sul do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Sérgio Antônio Brosiguini, de 47 anos, morreu após o carro que estava conduzindo capotar em uma colisão com outro veículo. A esposa de Sérgio, Renata Santos Silva, 35 anos, que estava no banco do carona, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

A condutora do outro veículo, Wélica Rezende Coelho, 43 anos, também sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao mesmo hospital.

De acordo com o site local Rastro101, Sérgio, que deixa 3 filhos, era dono de um estabelecimento comercial na região de Teixeira de Freitas. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

