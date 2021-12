Acidente na BA-263 mata dois e deixa mais dois feridos

Um acidente na BA-263 deixou dois mortos e dois feridos, na manhã desta segunda-feira, 7, nas proximidades de Itapetinga (distante 552 quilômetros de Salvador). O carro com placa de São Paulo bateu forte contra uma pedra em uma curva no KM-10 da estrada e foi jogado para fora da pista, informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ainda segundo a PRE, as quatro pessoas que estavam no veículo saiam de uma festa no distrito de São José do Colônia e iam para Itapetinga, quando aconteceu o acidente.

As vítimas fatais, que foram o condutor do veículo e um jovem de 22 anos, morreram na hora e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As outras duas vítimas, uma mulher e um homem, tiveram ferimentos graves e foram levados para o Hospital Municipal da cidade. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

