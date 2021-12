Acidente na BA-131 deixa quatro mortos e dois feridos

Quatro pessoas de uma mesma família morreram e duas ficaram feridas em um grave acidente na BA-131, a cerca de 330 km de Salvador, entre os municípios de Jacobina e Miguel Calmon, na manhã deste domingo, 16.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro modelo Gol, de placa OKT-7161, de Miguel Calmon, e um Veraneio (CXR-2056), de Jacobina, colidiram no quilômetro 119 da rodovia, que ficou congestionada devido ao acidente.

Elas viajavam no Gol no momento do acidente. Entre elas, três morreram na hora: o condutor, Luís Carlos de Oliveira, 28; o pai dele, José Carlos Morais Santos, 62, que viajava no banco do carona; e a irmã Carla de Oliveira Santos, 22, que estava no banco traseiro.

A quarta vítima, Álvaro Soares Alves, 25 anos, que viajava na carona do Veraneio, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina. Ele foi encaminhado à unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois sobreviventes, Josineide Nere Macedo, 26, que viajava no Gol, e Romário Oliveira dos Santos (condutor do Veraneio), de idade ignorada, foram socorridos por uma ambulância do Samu e levados ao hospitalar de Jacobina, ambos em estado grave. Ainda na manhã deste domingo, eles foram encaminhados a um hospital da capital.

Causa

De acordo com o a PRE, a suspeita inicial é que o condutor do Veraneio tenha perdido o controle da direção do veículo e invadido a contramão, atingindo o Gol de frente. Ainda não há informações sobre a velocidade dos automóveis no momento da colisão.

As causa do acidentes serão determinadas pelo laudo que será elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), após realização de perícia.

Ambos os veículos tiveram a parte frontal completamente destruída. Devido à gravidade do acidente, os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens. Por isso, brigadistas foram chamados para ajudar no resgate.

No momento do acidente, o Veraneio foi arremessado para uma ribanceira. O condutor conseguiu sair do veículo logo após a colisão e foi socorrido em local próximo, consciente e sentado sobre um pneu, segundo informações de testemunhas.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal de Jacobina.

Registros

O final de semana foi violento nas estradas estaduais e federais. Entre a última sexta-feira e o início da noite deste domingo, a PRE registrou 25 acidentes, sendo 14 deles apenas no sábado. Quatro pessoas morreram e duas tiveram ferimentos graves.

Na noite da última sexta seis pessoas morreram e 31 ficaram feridas após o ônibus que viajam tombar na BR-232, no município de Muquém de São Francisco.

