Acidente na BA-099 deixa dois feridos

Dois homens ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, 28, em uma colisão entre uma Kombi, de placa JPD-6873, e um ônibus, NTM-3459, na BA-099, em Lauro de Freitas.

O motoristas da Kombi Marcos Bonfim Souza Viana e o passageiro Uilames Santos Silva foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, em estado grave.

A Kombi bateu no fundo do veículo da empresa BTU, que fazia a linha Portão - Lapa. Ninguém ficou ferido no ônibus.

Com impacto, a frente da Kombi ficou totalmente destruída. Não há informações do que provocou o acidente.

O trânsito está lento no local.

