Acidente na 101 deixa sete mortos, entre eles três crianças

Um acidente deixou sete pessoas mortas na manhã desta quinta-feira, 20, no km 44 da BR 101, em Esplanada, distante 165 km de Salvador. Entre os mortos estão três crianças da Fundação José Carvalho.

Segundo a Polícia Civil do município, um Renault Clio, onde estavam dois adultos e as seis crianças, bateu de frente com o táxi modelo Corsa. O motorista do veículo, Alex Santos Sales, 40 anos, morreu no local do acidente.

Ironildes Santos de Sena Santos, 43 anos, que estava no Clio, também morreu. Três crianças que estavam no carro morreram no local e três foram levadas ao Hospital Dantas Bião, na cidade de Alagoinhas.

As crianças foram identificadas como Camille de Sena Santos, 12 anos, filha de Ironildes, Maisa Pereira Santos, 12 anos, e Ronilson Santos Coutinho, 14 anos. As crianças estudavam em Entre Rios, na Fundação José Carvalho, e estavam a caminho da cidade de Conde, onde moravam.

No táxi estavam três pessoas. Maria José dos Santos Pereira, 66 anos, que estava a caminho de Alagoinhas para realizar um exame médico, e a filha dela, Rita de Cássia Pereira dos Santos, 40 anos, professora de matemática, que a acompanhava, também morreram.

O motorista José dos Santos Pereira sobreviveu e foi levado ao Hospital Dantas Bião. O estado dos feridos no acidente não foi divulgado pela polícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

