Acidente mata um deixa outros dois feridos em Barreiras

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente entre um caminhão baú da empresa Maratá Alimentos e uma carreta bitrem na BR 242, altura da Serra do Saco, município de Barreiras, 858 km de Salvador, nesta sexta-feira, 5, por volta das 7h.

Até o final da tarde o condutor do caminhão, que morreu no local e ficou com o corpo preso nas ferragens, não havia sido identificado de acordo com o departamento de Policia Técnica de Barreiras. Bombeiros precisaram serrar as ferragens para a retirada do corpo, pois a cabina do caminhão ficou encravada na carreta.

Chovia no momento do acidente e a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle por causa da pista escorregadia, saindo da sua mão e invadindo a pista contrária. "Ainda tentei evitar a colisão, mas não foi possível porque eu estava subindo a serra a cerca de 10 km/h", lamentou o carreteiro Roberto Carlos Oliveira, de 44 anos, que teve ferimentos leves.

O carona do caminhão baú com placas de Lagarto (SE), Valdir Medeiros Novais,44 anos, teve dificuldade para sair das ferragens. Com fratura exposta no joelho esquerdo, ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital do Oeste (HO), onde passou por cirurgia e permanecia estável até ontem á tarde.

As três pistas no trecho do acidente ficaram interditadas por mais de duas horas pelos dois veículos e pela mercadoria do caminhão baú que ficou espalhada. Congestionamentos de 15 km ocorreram nos dois sentidos da rodovia, que fica suscetível a acidentes nas primeiras chuvas da temporada, de acordo com o PRF Marcelo Baliza.

Ainda nesta sexta, depois de liberadas as pistas, mais dois acidentes de menor proporção aconteceram no mesmo trecho da BR 242, porém, sem mortes. Dois caminhões colidiram pela manhã e um automóvel capotou à tarde. Os policiais registraram que condutores e passageiros tiveram ferimentos leves.

