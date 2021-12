Acidente mata quatro pessoas da mesma família

Quatro pessoas de uma mesma família, pai, mãe e filhos, morreram em um acidente de trânsito, na BA-142, próximo a cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, na quinta-feira, 24. O veículo de passeio ficou destruído e chegou a se partir por conta da colisão. Uma utra vítima foi retirada com vida do veículo.

De acordo com a Polícia Militar, as cinco vítimas seguiam no carro quando bateram de frente com o caminhão. Todas as pessoas que estavam no carro eram da cidade de Nova Redenção, a 30 quilômetros de Andaraí.

A principal suspeita da causa do acidente é de excesso de velocidade por parte do carro de passeio. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Irecê.

