Acidente envolvendo família deixa um morto e quatro feridos na BR-101

Um acidente envolvendo cinco pessoas da mesma família deixou um morto e quatro feridos neste domingo, 30, na BR-101, em Conceição de Jacuípe, cidade conhecida como Berimbau. De acordo com o site "Berimbau Notícias', o motorista perdeu o controle da direção e capotou várias vezes.

Segundo a publicação, Antônio Francisco Souza, que estava no banco traseiro do veículo, não usava cinto de segurança e foi arremessado do carro. Ele morreu no local.

Os outros feridos foram identificados como: Analiton Conceição Souza (filho de Antônio e que conduzia o automóvel), Maria de Lourdes da Conceição (esposa de Antônio), Arlani Lelis Conceição Souza (esposa do motorista) e Irlan Lelis Souza (neto de Antônio) tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital próximo. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A família, que estava em um veículo da marca Citroen C3, seguia para São Felix após visitar parentes em Conceição do Jacuípe.

