Acidente envolvendo carretas deixa dois mortos na BR-116

Duas pessoas morreram na tarde da sexta-feira, 23, após um acidente envolvendo três carretas no km 874, da BR-116, trecho que liga as cidades de Vitória da Conquista e Cândido Sales.

Segundo informações do site Conquista News, no momento do acidente, duas carretas seguiam em direção a Vitória da Conquista, e uma terceira, em direção ao sul do estado.

Com o impacto, o motorista de uma carreta que transportava caixões e material funerário foi arremessado do veículo e morreu no local. O condutor de uma outra carreta, que carregava argamassa e material de construção, ficou preso às ferragens e teve o corpo carbonizado.

Uma pessoa que estava em um dos bancos do carona, foi retirado da cabine por populares, onde foi atendido por socorristas da Via Bahia, e em seguida, encaminhado ao Hospital de Base.

Já o motorista do terceiro veículo, que transportava bolachas, também recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos fertidos.

Carreta ficou atravessada e rodovia ficou interditada | Foto: (Reprodução | Site Conquista News)

adblock ativo