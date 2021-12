Acidente entre van e ônibus deixa oito feridos em Feira de Santana

Um acidente entre uma van de transporte alternativo e um ônibus que prestava serviço para a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) deixou cerca de oito feridos na tarde desta segunda-feira, 7, na Avenida Transnordestina, no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana (distância de 116 km de Salvador).

De acordo com o portal Acorda Cidade, o motorista da van, Samuel da Costa, dirigia sentido Novo Horizonte quando o motorista do ônibus colidiu por trás do veículo, jogando-o em cima de um canteiro. No momento do acidente, 12 pessoas estavam na van e algumas ficaram feridas. Já o motorista do veículo teve o braço quebrado.

Não houve feridos no ônibus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral Clériston Andrade.

Por meio de nota, a Uefs manifestou solidariedade às vítimas do acidente e informou que a causa do acidente está sendo apurada pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMT).

O ônibus teve o vidro e a parte frontal do veículo atingidos após a colisão.

