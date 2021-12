Acidente entre van e carreta deixa seis mortos na BR-439

Seis pessoas morreram durante um acidente envolvendo uma van e uma carreta, nesta quinta-feira, 14, em uma rodovia da BR-439, trecho que interliga os municípios de Santa Maria da Vitória e Correntina.

Segundo informações do blog do Marcelo, a van transportava passageiros de Alagoas com destino a Minas Gerais quando colidiu com a carreta, que carregava grãos. Com o forte impacto da batida, o veículo de carga tombou.

No momento do ocorrido, a pista estava molhava por conta da chuva. Os demais sobreviventes ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o número de feridos.

