Acidente entre quatro veículos deixa morto e feridos em Lauro de Freitas

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã deste domingo, 6, na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, no trecho da cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A colisão aconteceu próximo a um posto de combustíveis. De acordo com informações do site PNotícias, por causa do impacto, os veículos ficaram atravessados na pista. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da BA-099 (capital baiana e Linha Verde).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para prestar os primeiros socorros. A vítima coduzia um dos carros envolvidos no acidente. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Populares que passavam pelo local registraram o momento do acidente.

