Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR-116

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, 3, durante um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos na BR-116, próximo do povoado de Veredinha, na zona rural de Vitória da Conquista (distante a 512 km de Salvador).

Segundo informações do blog do Anderson, o condutor de uma S10 que seguia da cidade de Divisópolis para Ilhéus perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Ele colidiu lateralmente com um bitrem, capotou, passou por cima de uma Parati e, depois, colidiu frontalmente com o Corsa.

Veículos após terem colidido (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

Os outros veículos envolvidos no acidente seguiam sentido Vitória da Conquista. As vítimas foram encaminhadas para o hospital do município.

Durante a colisão o bitrem virou na rodovia (Foto: Reprodução Blog do Anderson)

adblock ativo