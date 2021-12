Acidente entre moto e carro deixa dois mortos na BA-650

Dois homens morreram após a moto em que estavam colidir com um carro na noite deste domingo, 1º, na BA-650 próximo ao município de Aiquara (distante a 414 km de Salvador).

Givanildo Santos Andrade, 42 anos, conhecido como 'Nildo', e Uemisson Brandão Santos, 30 anos, retornavam do município de Itagibá, quando a moto em que estavam se chocou na lateral do veículo modelo Pálio, que vinha na direção contrária. Eles não resistiram ao impacto e morreram no local, segundo o site Giro em Ipiaú.

Os corpos foram encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jequié, onde vão passar por perícia.

Ainda não há informações sobre quem causou o acidente. A Polícia vai investigar o caso.

adblock ativo