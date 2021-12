Acidente entre dois carros deixa trânsito lento na Avenida Contorno

Um acidente envolvendo dois carros deixou o trânsito lento na avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Contorno, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 10.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu nas imediações do Edifício Mansão Morada dos Cardeais, e afetou o tráfego nos dois sentidos da via.

Ainda segundo o órgão de trânsito, há registro de vítima, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde. As circunstâncias que causaram o acidente não foram informadas.

Equipes da Transalvador e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram enviadas ao local.

