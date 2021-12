Acidente entre dois carros deixa cinco mortos na BR-101

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou cinco mortos e dois feridos na manhã deste sábado, 17, próximo à cidade Mucuri, no km 994 da BR-101, no extremo sul da Bahia. As informações são do Teixeira News.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos, um Voyage, placa ODQ-6668, que fazia o trajeto Bahia/Espirito Santo, bateu de frente com um Ford Ka, modelo Sedan, com placa de Extrema/MG.

Com o impacto, o motor de um dos veículos foi arrancado da carroceria e ficou atravessado na pista. O outro carro saiu da pista e caiu em um barranco.

Motor de um dos carros foi arrancado e ficou atravessado na pista

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Até as, 17h12, os nomes das vítimas e dos sobreviventes não haviam sido divulgados. A PRF também não soube informar as circunstâncias da batida.

