Acidente entre carro e ônibus escolar deixa dois feridos na BA-640

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma ônibus escolar deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira, 30, na BA-640. A colisão aconteceu na entrada da região do Pé do Morro, sentido Bom Jesus da Serra (distante a 452 km de Salvador).

Segundo o blog do Marcelo, o veículo modelo Strada era conduzido por um ex-vereador de Bom Jesus da Serra, conhecido como Birinha, quando bateu com o ônibus, que seguia para a região de Bom Jesus de Cima.

Birinha, que estava na companhia da esposa, seguia em direção a Bom Jesus da Serra e, ao tentar evitar o choque na traseira de um carro, o veículo atingiu o ônibus e caiu numa ribanceira.

A esposa do ex-vereador sofreu ferimentos e foi levada para a cidade de Vitória da Conquista por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Carro colidiu na parte frontal do ônibus (Foto: Reprodução Blog do Marcelo)

