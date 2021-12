Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em Bom Jesus da Lapa

Uma criança, identificada como Tayla Sophia Rosa Mesquita, 7 anos, morreu na noite desta terça-feira, 9, após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta, no bairro São João, em Bom Jesus da Lapa (a cerca de 796 km de Salvador), no oeste do estado. Além dela, o condutor da moto, Sheldon Gabriel Rosa Mesquita, também não resisitu aos ferimentos.

De acordo com informações da Policia Civíl, o condutor do veiculo Gol teria invadido a pista contrária de maneira imprudente, provocando a colisão e, em sequência, fugiu do local do acidente. As duas vítimas trafegavam na motocicleta que, no momento, trafegava com quatro pessoas em sua garupa

Segundo informações do Blog do Braga, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para fazer o levantamento cadavérico juntamente com a Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados para o necrotério.

