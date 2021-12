Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-116

Um acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta quarta-feira, 7, por volta das 2h45, deixou dois mortos e um ferido no Km 789 da BR-116, próximo ao município de Planalto, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão Scania, com placa do município de Planalto, estava saindo de um posto de gasolina na rodovia quando colidiu com um Fiat Palio, com placa de Vitória da Conquista.

Dois dos três ocupantes do carro de passeio morreram no local do acidente. O motorista, de 42, e uma outra pessoa, 39. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Uma terceira pessoa que também estava no veículo, ainda não indentificada, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital de Base, em Vitória da Conquista. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda conforme a polícia, o conduitor do caminhão não sofreu ferimentos. Após o registro da ocorrência, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade de Planalto, onde prestou esclarecimentos.

