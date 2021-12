Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR-101

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão carregado de verduras, na tarde desta quarta-feira, 15, deixou duas pessoas feridas na BR-101, trecho de Cruz das Almas (distante a 150 km de Salvador).

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), os condutores dos veículos, que são residentes da cidade, sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com o impacto, o caminhão caiu no acostamento e ficou com os pneus para cima. Não há informações sobre as causas do acidente.

