Acidente entre carro de passeio e caminhão deixa uma vítima na BR-116

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou uma vítima fatal, na noite deste domingo, 16. O fato aconteceu por volta das 22h30 na BR-116, no KM 776, próximo a cidade de Planalto, no sul da Bahia.

De acordo com informações do site Blog do Anderson, a vítima foi o condutor do veículo de passeio identificado como Ramon Ribeiro de Souza, e era morador da cidade de Poções.

Ainda de acordo ao site, o corpo de Ramon foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista.

A Via Bahia, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal registraram a ocorrência.

